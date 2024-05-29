Прокуратура помогла инвалиду из Казани добиться обещанных лекарств

Сотрудники прокуратуры в Кировском районе города обработали жалобу 25-летнего казанца, который сообщил о нарушении его прав на лекарственное обеспечение, пишет пресс-служба регионального ведомства.

Молодой человек страдает редким заболеванием и имеет инвалидность первой группы. Согласно закону, каждый месяц его должны обеспечивать необходимым жизненно важным лекарственным препаратом.

Медучреждение несвоевременно закупило лекарства и на протяжении 4-х месяцев не могло обеспечить ими казанца. Тогда он обратился в прокуратуру. Благодаря прокурорскому вмешательству удалось добиться справедливости.