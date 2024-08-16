Прокуратура РТ борется за возврат похищенных у женщины 900 тысяч рублей

news_top_970_100
Республика
16 августа 2024  16:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Алькеевского района направила в суд иск о взыскании 900 тысяч рублей с жителя Барнаула, на счет которого были переведены деньги, похищенные у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

В декабре 2023 года 58-летняя жительница района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили ее оформить кредит. Полученные деньги женщина перевела на указанный аферистами счет.

Несмотря на то, что владелец счета не участвовал в обмане напрямую, по закону он несет ответственность за неосновательное обогащение.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцев приглашают к участию в Международном фестивале «Чеховская осень»
Турагента из Казани подозревают в обмане путешественников на миллионы рублей
Прокуратура РТ борется за возврат похищенных у женщины 900 тысяч рублей
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных после ДТП в Салмачах
Экс-глава «ИнтехБанка» Марсель Зарипов избежал наказания из-за истечения срока давности
«Kazan Digital Week» соберет 300 экспертов в сфере цифровизации
Короткая рабочая неделя ждет татарстанцев в конце августа
В столице Татарстана пройдет футбольный фестиваль для девочек