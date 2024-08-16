Прокуратура РТ борется за возврат похищенных у женщины 900 тысяч рублей

Прокуратура Алькеевского района направила в суд иск о взыскании 900 тысяч рублей с жителя Барнаула, на счет которого были переведены деньги, похищенные у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

В декабре 2023 года 58-летняя жительница района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили ее оформить кредит. Полученные деньги женщина перевела на указанный аферистами счет.

Несмотря на то, что владелец счета не участвовал в обмане напрямую, по закону он несет ответственность за неосновательное обогащение.