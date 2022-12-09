Прокуратура РТ организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детсада в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о самостоятельном уходе малолетнего ребенка из детского сада в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку проводит прокуратура Советского района столицы Татарстана. Ведомство даст оценку действиям ответственных за безопасность воспитанников, а также проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее «КВ» сообщали, что Прокуратура проверяет информацию об избиении матерью ребенка в Казани. Организована проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.