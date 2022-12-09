 Прокуратура РТ организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детсада в Казани
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Прокуратура РТ организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детсада в Казани

Ведомство даст оценку действиям ответственных за безопасность воспитанников

Город
9 декабря 2022  16:04
Автор:
Эдуард Салихов

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о самостоятельном уходе малолетнего ребенка из детского сада в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Проверку проводит прокуратура Советского района столицы Татарстана. Ведомство даст оценку действиям ответственных за безопасность воспитанников, а также проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних. 

Ранее «КВ» сообщали, что Прокуратура проверяет информацию об избиении матерью ребенка в Казани. Организована проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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