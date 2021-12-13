Прокуратура: отравившиеся хлоркой в казанском поселке Кульсеитово праздновали день рождения

Отравившиеся хлоркой в поселке Кульсеитово праздновали день рождения. Об этом рассказал прокурор Советского района Казани Модест Фатыхов.

«Жилой дом был сдан в аренду для проведения дня рождения примерно для 15 человек. В услуги были также были включены банные комплексы с бассейном. При проведении мероприятия с вечера часть отдыхающих почувствовало себя плохо, утром они вызвали медицинскую помощь», — сообщил прокурор.

Он добавил, что на месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка и будет дана оценка как действиям собственников жилого помещения, так и родителей пострадавших детей.

Напомним, что в селе Кульсеитово парами хлора отравились девять человек. Из них трое детей — 11, 14 и 16 лет.