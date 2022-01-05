Прокуратура Татарстана проверила детскую площадку в Челнах, где застрял ребенок

Прокуратура Татарстана проверила детскую площадку в Набережных Челнах, на которой 5-летний ребенок застрял в заколоченной трубе. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Мальчик упал внутрь трубы и не мог вылезти без помощи взрослых.

В надзорном ведомстве выяснили, что игровую зону обслуживает компания «Альянсжилсервис» и потребовали устранить нарушения. После чего, опасный элемент на трубе для спуска убрали.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах собутыльник зарезал женщину, выключив свет в квартире.