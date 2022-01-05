 Прокуратура Татарстана проверила детскую площадку в Челнах, где застрял ребенок
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Прокуратура Татарстана проверила детскую площадку в Челнах, где застрял ребенок

Обслуживающая компания устранила все нарушения.

Республика
5 января 2022  16:58
Автор:
Роза Габитова

Прокуратура Татарстана проверила детскую площадку в Набережных Челнах, на которой 5-летний ребенок застрял в заколоченной трубе. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Мальчик упал внутрь трубы и не мог вылезти без помощи взрослых.

В надзорном ведомстве выяснили, что игровую зону обслуживает компания «Альянсжилсервис» и потребовали устранить нарушения. После чего, опасный элемент на трубе для спуска убрали.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах собутыльник зарезал женщину, выключив свет в квартире.

 

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