В Челнах собутыльник зарезал женщину, выключив свет в квартире

В Набережных Челнах собутыльник зарезал 52-летнюю женщину, выключив свет в ее квартире. Об этом сообщили в СК РФ по Татарстану.

В квартире на улице Нариманова проходило застолье, где между 31-летним мужчиной и гостем произошел конфликт. После пьяной ссоры первый из них покинул квартиру, однако он не вышел за пределы подъезда и выключил электричество в том самом помещении. Затем постучал в дверь. Ему открыла хозяйка квартиры, которую мужчина ударил ножом в грудь и пытался запустить в одного из присутствующих табуреткой.

Злоумышленника удалось остановить и он ушел, когда женщине вызвали скорую медицинскую помощь. В больнице она скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах умерла женщина, в сердце которой вонзили нож.