 В Челнах собутыльник зарезал женщину, выключив свет в квартире
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В Челнах собутыльник зарезал женщину, выключив свет в квартире

В настоящее время мужчина задержан, его будут судить.

Республика
5 января 2022  11:47
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах собутыльник зарезал 52-летнюю женщину, выключив свет в ее квартире. Об этом сообщили в СК РФ по Татарстану.

В квартире на улице Нариманова проходило застолье, где между 31-летним мужчиной и гостем произошел конфликт. После пьяной ссоры первый из них покинул квартиру, однако он не вышел за пределы подъезда и выключил электричество в том самом помещении. Затем постучал в дверь. Ему открыла хозяйка квартиры, которую мужчина ударил ножом в грудь и пытался запустить в одного из присутствующих табуреткой. 

Злоумышленника удалось остановить и он ушел, когда женщине вызвали скорую медицинскую помощь. В больнице она скончалась. 

В настоящее время подозреваемый задержан. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах умерла женщина, в сердце которой вонзили нож.

 

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