Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах в Набережных Челнах

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку соблюдения законодательства при организации безопасности на городских пляжах. В ходе проверки было выявлено несколько нарушений:

Отсутствие специально отведенных зон для детей и не умеющих плавать на всех пляжах.

Ненадлежащее ограждение территории пляжа у конно-спортивной школы «Тулпар».

Отсутствие знаков «Купание запрещено» на набережной Ф. Табеева.

Отсутствие заграждающих устройств на пирсе городского пляжа в пос. ГЭС, что привело к трагическому случаю в июне 2024 года, когда мужчину, прыгнувшего с пирса, затянуло течением под мост, и он утонул.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя Исполнительного комитета МО г. Набережные Челны с требованием устранить нарушения. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.