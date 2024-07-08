Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах в Набережных Челнах

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Республика
8 июля 2024  17:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку соблюдения законодательства при организации безопасности на городских пляжах. В ходе проверки было выявлено несколько нарушений:

  • Отсутствие специально отведенных зон для детей и не умеющих плавать на всех пляжах.
  • Ненадлежащее ограждение территории пляжа у конно-спортивной школы «Тулпар».
  • Отсутствие знаков «Купание запрещено» на набережной Ф. Табеева.
  • Отсутствие заграждающих устройств на пирсе городского пляжа в пос. ГЭС, что привело к трагическому случаю в июне 2024 года, когда мужчину, прыгнувшего с пирса, затянуло течением под мост, и он утонул.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя Исполнительного комитета МО г. Набережные Челны с требованием устранить нарушения. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

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