Прокурором Пестречинского района назначили Фаниса Шайхаттарова

Приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Пестречинского района назначен Фанис Шайхаттаров.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил Шайхаттарова коллективу районной прокуратуры и активу района. Отметим, что ранее занимавший должность прокурора Пестречинского района вышел в отставку по выслуге лет.

Добавим, что Шайхаттаров службу в органах прокуратуры начал в 1997 году. До назначения занимал должность прокурора Арского района Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане назначили нового главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ — им стал Рустем Аманов. Два года до назначения Аманова управление возглавлял 43-летний полковник Тимур Минушев.