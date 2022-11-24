 Прокурором Пестречинского района назначили Фаниса Шайхаттарова
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Прокурором Пестречинского района назначили Фаниса Шайхаттарова

Ранее занимавший должность прокурора вышел в отставку по выслуге лет.

Республика
24 ноября 2022  09:25
Автор:
Эдуард Салихов

Приказом Генерального прокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Пестречинского района назначен Фанис Шайхаттаров.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил Шайхаттарова коллективу районной прокуратуры и активу района. Отметим, что ранее занимавший должность прокурора Пестречинского района вышел в отставку по выслуге лет. 

Добавим, что Шайхаттаров службу в органах прокуратуры начал в 1997 году. До назначения занимал должность прокурора Арского района Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане назначили нового главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ — им стал Рустем Аманов. Два года до назначения Аманова управление возглавлял 43-летний полковник Тимур Минушев.

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