Прощание с Александром Дембичем состоится завтра в Казани

Александр Дембич: прощание в Казани 24 января

news_top_970_100
Город
23 января 2025  14:10

Завтра, 24 января, в Казани пройдут похороны известного архитектора и педагога Александра Дембича. Информацию об этом подтвердила помощник Раиса республики Олеся Балтусова, опубликовав пост в социальных сетях.  

Церемония прощания состоится в 10:30 в фойе второго корпуса Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), где Дембич долгие годы руководил кафедрой градостроительства. После этого тело усопшего будет предано земле на кладбище «Курган». В 13:30 в столовой КГАСУ запланирован поминальный обед.  

Александр Дембич скончался накануне, оставив после себя значительное наследие. Он был одним из ключевых авторов Стратегии развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части столицы Татарстана. Его вклад в развитие города и архитектурной науки останется в памяти коллег, учеников и жителей Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Прощание с Александром Дембичем состоится завтра в Казани
Принципы питания зимой: советы диетолога
«Студентам платят зарплату за хорошую учебу»
Два коллектива представят Татарстан на «Театральном Приволжье»
Что можно сделать зимой на дачном участке
«Не утверждаю, что семь детишек - это наш предел!»
«Не утверждаю, что семь детишек - это наш предел!»
Комсомольский значок
В Казани создали Координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО