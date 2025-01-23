Прощание с Александром Дембичем состоится завтра в Казани

Завтра, 24 января, в Казани пройдут похороны известного архитектора и педагога Александра Дембича. Информацию об этом подтвердила помощник Раиса республики Олеся Балтусова, опубликовав пост в социальных сетях.

Церемония прощания состоится в 10:30 в фойе второго корпуса Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), где Дембич долгие годы руководил кафедрой градостроительства. После этого тело усопшего будет предано земле на кладбище «Курган». В 13:30 в столовой КГАСУ запланирован поминальный обед.

Александр Дембич скончался накануне, оставив после себя значительное наследие. Он был одним из ключевых авторов Стратегии развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части столицы Татарстана. Его вклад в развитие города и архитектурной науки останется в памяти коллег, учеников и жителей Казани.