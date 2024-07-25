«Проспал» и «пробки»: казанские работодатели рассказали о самых частых «отмазках» сотрудников

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди казанских работодателей и выяснил, какие оправдания прогулов чаще всего слышат эйчары.

Лидером антирейтинга ожидаемо стало плохое самочувствие: на него сослались 55% опрошенных. Второе место заняла классика жанра — «проспал»: эту причину назвали 19% респондентов. На третьем месте — пробки на дорогах (11%).

Среди других популярных причин — визит к врачу (8%) и болезнь ребенка (3%).

Некоторые работники проявляют завидную изобретательность, используя отговорки в стиле «в лифте застрял» или «ключи дома забыл». Встречаются и те, кто просто «не смог настроиться на рабочий лад» после выходных или отпуска.

А некоторые сотрудники настолько уверены в своих коллегах, что позволяют себе не выйти на работу, полагая, что «и без них справятся».