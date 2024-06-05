Проспект Ибрагимова отремонтирован на 45%

В Казани продолжается реконструкция участка проспекта Ибрагимова протяженностью 720 метров. На сегодня работы выполнены на 45%.

Фото: © Мэрия Казани

Строители уже заменили 690 погонных метров бортового камня, выполнили фрезеровку асфальта площадью почти 18 тысяч кв. метров и уложили выравнивающий слой дорожного покрытия на площади 10,5 кв. метров.

По окончании работ на участке проспекта Ибрагимова будет уложен высокопрочный асфальт на площади 18 тысяч 140 кв. м, отремонтированы тротуары площадью 937 кв. м, а также заменены 1040 пог. м дорожного и 650 пог. м тротуарного бортового камня. Кроме того, на проезжей части появятся 34 знака, дорожная разметка и четыре остановочных павильона.

Работы ведутся от улицы Восстания до улицы Воровского.