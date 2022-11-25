Против гриппа привились более 1,3 млн татарстанцев

В Татарстане против гриппа привиты 1 млн 362 тыс. 311 человек – это 36,7% от численности населения. Из этого числа взрослых – 981 тыс. 405 человек и 380 тыс. 906 детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора РТ.

Главная цель вакцинации против гриппа – защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции. Вакцинироваться против гриппа нужно в преддверии подъема заболеваемости, что позволяет выработать иммунитет против инфекции. Привиться в Татарстане можно в любой поликлинике по месту жительства.

Ранее «КВ» сообщали, что первый в текущем сезоне случай гриппа зафиксировали в Татарстане. В Роспотребнадзоре РТ поделились предположением, что тяжесть грядущего гриппа штамма A(H1N1) будет гораздо выше прошлогоднего H3N2.