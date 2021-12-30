Зрителей телеканала «ТНВ-Татарстан» в Новый год ожидает разнообразная праздничная программа. Начнется она 31 декабря в 14.00 мск с показа Республиканской новогодней елки (6+). Затем в эфир выйдут праздничные выпуски популярных передач.



После 22.00 мск зрителей ожидает сюрприз - премьера мюзикла «Вот оно, счастье» (6+). Он расскажет о судьбе девушки из татарской глубинки, которой предстоит преодолеть на пути к своей мечте различные трудности. В главных ролях мюзикла задействованы популярные татарские исполнители Лейна и Ильназ Бах.



- Зрителей ожидает красочное и музыкальное представление с участием таких известных артистов татарской эстрады, как Алмаз и Зульфира Миразяновы, диджей Радик и Айрат Сафин, Винера Ганиева, Раяз Фасихов, Гузелия, Рифат Зарипов, Алсу Фаракшина и Айдар Галимов. Кроме того, в мюзикле примет участие известный блогер Василий Иванов (тракторист Вася), - поделились авторы мюзикла.



В 23.50 мск состоится трансляция новогоднего обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова, а в 23.55 мск к зрителям канала обратится с поздравлениями Президент России Владимир Путин.Затем под девизом «Проведем новогоднюю ночь с «ТНВ» начнется концертная программа (6+) с участием популярных артистов.



1 января в 19.00 мск зрители смогут вновь увидеть церемонию награждения 9-й национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» (6+).



Еще одним подарком для зрителей «ТНВ» станет полный повтор всех серий сериала «Бер-бер хәл» (12+), вышедшего в этом году. Со 2 по 9 января начиная с 19.00 мск будут показывать сразу по 5 серий.

Подробнее с праздничной программой вы сможете ознакомиться на сайте телеканала.

