Проведение программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» укрепило международные отношения

В этом году Казань была признана молодежной столицей ОИС. По словам главы Минмолодежи РТ Тимура Сулейманова, участие в программе позволило укрепить международные отношения по всем направлениям, которые были посвящены масштабным мероприятиям этого года. О результатах министр сообщил на пресс-конференции.

«Это наука и образование, творчество и искусство, предпринимательство, киберспорт, общественная дипломатия и молодежная политика», — отметил спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сборная России стала победителем Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС по Dota 2.