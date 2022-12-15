 Проведение программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» укрепило международные отношения
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Проведение программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» укрепило международные отношения

В 2022 году были проведены масштабные мероприятия по направлениям — наука и образование, творчество и искусство, предпринимательство, киберспорт, общественная дипломатия и молодежная политика.

Республика
15 декабря 2022  12:22
Автор:
Карина Кострулева

В этом году Казань была признана молодежной столицей ОИС. По словам главы Минмолодежи РТ Тимура Сулейманова, участие в программе позволило укрепить международные отношения по всем направлениям, которые были посвящены масштабным мероприятиям этого года. О результатах министр сообщил на пресс-конференции. 

«Это наука и образование, творчество и искусство, предпринимательство, киберспорт, общественная дипломатия и молодежная политика», — отметил спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сборная России стала победителем Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС по Dota 2.

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