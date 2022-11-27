Сборная России стала победителем Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС по Dota 2

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева прошел финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС. На него приехали порядка 100 киберспортсменов из 16 стран. Участники сражались в трех дисциплинах: Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone.

Так, сборная России стала победителем Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС в дисциплине Dota 2. Всего в этой дисциплине приняли участие пять команд — из России, Ирака, Малайзии, Котдиувара и Казахстана.

В дисциплине FIFA 2022 в финал вышли 14 стран. По итогам соревнований победителем стал Акназар Бексеитов из Казахстана. В дисциплине HearthStone первое место занял Ю Венг Кин из Малайзии.

Гостями финала соревнований стали первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и гендиректор Молодежного форума ОИС Расул Омаров.

«Для нашего города и для страны — это, в первую очередь, поддержание международного сотрудничества — новые коммуникации и совместные проекты. Во-вторых, возможность транслирования нашей культуры, традиций всему миру. В мероприятии можно было принять участие и в качестве зрителя как в офлайн, так и в онлайн форматах. На сегодняшний момент более 300 тыс. просмотров», — отметил Сулейманов.