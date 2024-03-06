Проверить себя в списках избирателей татарстанцы могут прямо сейчас онлайн

Для этого есть цифровой сервис «Информирование о включении в список на избирательном участке, участке референдума». Здесь можно проверить, есть ли гражданин в списках избирателей на выборах Президента РФ.

В целом, так можно обнаружить и ошибки, о которых следует сообщить в письменном заявлении. Его рассмотрит участковая комиссия в течение суток, при обращении в дни голосования – в течение 2 часов.

Также можно лично посетить участковую избирательную комисию до 14 марта и ознакомиться со списком избирателей.