Прожиточный минимум в Татарстане вырастет до 15 тысяч рублей

В Татарстане планируют повысить прожиточный минимум в 2025 году.

Согласно проекту постановления Кабинета Министров РТ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, он составит 15 073 рубля, что на 14,7% больше, чем в 2024 году (13 135 рублей).

Повышение коснется всех категорий населения:

Трудоспособное население: с 14 317 до 16 430 рублей

Пенсионеры: с 11 296 до 12 963 рублей

Дети: с 12 741 до 14 621 рубля

Проект постановления разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты республики. Антикоррупционная экспертиза документа завершится 22 июля.