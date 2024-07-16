Прожиточный минимум в Татарстане вырастет до 15 тысяч рублей

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Республика
16 июля 2024  10:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане планируют повысить прожиточный минимум в 2025 году.

Согласно проекту постановления Кабинета Министров РТ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, он составит 15 073 рубля, что на 14,7% больше, чем в 2024 году (13 135 рублей).

Повышение коснется всех категорий населения:

  • Трудоспособное население: с 14 317 до 16 430 рублей
  • Пенсионеры: с 11 296 до 12 963 рублей
  • Дети: с 12 741 до 14 621 рубля

Проект постановления разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты республики. Антикоррупционная экспертиза документа завершится 22 июля.

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