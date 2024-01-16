Пушкинская карта: зачем упускать возможность бесплатно посетить кино, театры, музеи?

Цифра внушительная, но, по информации пресс-службы Министерства культуры РТ, это меньше четверти от суммы, которую могли бы заработать учреждения культуры при максимальном использовании средств всеми держателями Пушкинской карты.

Почему многие не используют по максимуму возможности, которые открывает Пушкинская карта? Какие проблемы возникают при использовании карты?

В Татарстане 271925 участников проекта «Пушкинская карта». У нашей республики один из самых высоких процентов по посещаемости по карте, но есть и те, кто карту оформил, но практически не использует ее. Многие ребята не тратят деньги с карты, берегут их на мероприятия, которые проходят во время новогодних каникул. Но средства, оставшиеся на карте, не переходят на следующий год. 31 декабря счет на Пушкинской карте обнуляется. А 1 января на карту поступают новые 5 тысяч рублей, которые можно использовать до конца года. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на традиционной предновогодней встрече с журналистами.

Ирада Хафизяновна отметила, что нередко приходится сталкиваться и с другой проблемой: по одной Пушкинской карте покупают несколько билетов на одно и то же мероприятие. Контролеры выявляют такое нарушение в использовании карты и не пускают предъявителей этих билетов в зал. В Министерство культуры РТ поступило несколько жалоб от тех, кто попал в такую неприятную ситуацию. Татарстанское ведомство обратилось в Министерство культуры РФ с предложением, чтобы при продаже билетов по Пушкинской карте был поставлен технический барьер, который будет блокировать попытки покупки более одного билета на человека.

Справка «КВ»

Проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре 2021 года. В рамках этой государственной программы россияне в возрасте 14 - 22 лет имеют возможность бесплатно посещать культурные мероприятия: концерты, спектакли, кинопоказы, выставки, экспозиции, экскурсионные программы, включая аудиоэкскурсии, лектории, мастер-классы и т. д. Сегодня афиша «Пушкинской карты» насчитывает более 40 тысяч мероприятий по всей стране.

Ежегодно 1 января на счет Пушкинской карты государство перечисляет 5 тысяч рублей, которые владелец карты в течение года может потратить на билеты на интересующие его события.

Молодые люди от 14 до 22 лет, которые еще не оформили Пушкинскую карту, могут это сделать на портале «Госуслуги».