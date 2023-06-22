 Слабовидящая путешественница-экстремалка Шолпан Зиганшина проплыла 1 км на Каме в Челнах
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Слабовидящая путешественница-экстремалка Шолпан Зиганшина проплыла 1 км на Каме в Челнах

Шолпан планирует продолжить свое путешествие и добраться до Чукотки, посетив по пути Уфу.

Республика
22 июня 2023  11:26
Автор:
Эдуард Салихов

Шолпан Зиганшина, известная как айс-вумен, прибыла в Набережные Челны в рамках своего восьмилетнего путешествия по России, в ходе которого она тестирует водоемы, тренируется и находит единомышленников. 

 

Фото: © https://t.me/nabchelnyofficial

Несмотря на то, что она является инвалидом по зрению второй группы, Шолпан стала призером чемпионата мира по зимнему плаванию. В Челнах она проплыла 1 км на Каме вольным стилем за полчаса под наблюдением сотрудника МЧС, сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

Шолпан планирует продолжить свое путешествие и добраться до Чукотки, посетив по пути Уфу. 

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут поучаствовать в ночном забеге, спортивном ориентировании и велогонке в июле. Заявки для участия будут принимать до 10 июля.

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Слабовидящая путешественница-экстремалка Шолпан Зиганшина проплыла 1 км на Каме в Челнах
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