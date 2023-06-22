Слабовидящая путешественница-экстремалка Шолпан Зиганшина проплыла 1 км на Каме в Челнах

Шолпан Зиганшина, известная как айс-вумен, прибыла в Набережные Челны в рамках своего восьмилетнего путешествия по России, в ходе которого она тестирует водоемы, тренируется и находит единомышленников.

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Несмотря на то, что она является инвалидом по зрению второй группы, Шолпан стала призером чемпионата мира по зимнему плаванию. В Челнах она проплыла 1 км на Каме вольным стилем за полчаса под наблюдением сотрудника МЧС, сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

Шолпан планирует продолжить свое путешествие и добраться до Чукотки, посетив по пути Уфу.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут поучаствовать в ночном забеге, спортивном ориентировании и велогонке в июле. Заявки для участия будут принимать до 10 июля.