 Путин об инфраструктуре для многодетных семей: У нас огромные деньги выделяются
news_header_top_970_100

Путин об инфраструктуре для многодетных семей: У нас огромные деньги выделяются

Президент России ответил на вопрос журналиста из Татарстана во время своей пресс-конференции.

Город
23 декабря 2021  14:34
Автор:
Артур Казанцев

Владимир Путин заявил, что в России выделяют большие деньги на развитие территорий, которые даются многодетным семьям и их нужно развивать. Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста из Татарстана Кирилла Шлыкова. 

«У нас огромные деньги выделяются на инфраструктуру. Надо просто вписать эти потребности в проекты. Мы эту задачу перед правительством поставим. Регионы должны подавать свои заявки на развитие дорожной сети», — сказал Путин. 

Подробнее о том, какие ещё вопросы подготовили республиканские журналисты читайте в нашем материале. 

Новости
После вопроса из Татарстана Владимир Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей
Министр спорта РТ: Казань хочет провести чемпионат мира по дзюдо
В Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров
В Казанском аэропорту 26 декабря откроют «Макдоналдс»
На заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму
«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного ректора КФУ Гафурова
В Казани открытия елок в районах перенесены из-за морозов
Путин об инфраструктуре для многодетных семей: У нас огромные деньги выделяются