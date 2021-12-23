Путин об инфраструктуре для многодетных семей: У нас огромные деньги выделяются

Владимир Путин заявил, что в России выделяют большие деньги на развитие территорий, которые даются многодетным семьям и их нужно развивать. Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста из Татарстана Кирилла Шлыкова.

«У нас огромные деньги выделяются на инфраструктуру. Надо просто вписать эти потребности в проекты. Мы эту задачу перед правительством поставим. Регионы должны подавать свои заявки на развитие дорожной сети», — сказал Путин.

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