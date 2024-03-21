Путин одержал победу в президентских выборах, набрав рекордный даже для себя процент голосов

ЦИК РФ огласила итог выборов Президента России, которые проходили по всей стране 15-17 марта.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова озвучила, что за действующего лидера государства Владимира Путина, участовавшего как самовыдвиженец, проголосовали 72 млн жителей России.

Он набрал 87,28% голосов избирателей и одержал победу.

Это рекордный процент за всю историю восьми выборов Президента Российской Федерации. Сам Владимир Путин избирался еще в 2000 годах, за будущего Президента тогда при явке в 68% проголосовали 52,94%. В 2004 году – 71,31%, 2012 – 63,6% граждан, 2018 – 76,69%.