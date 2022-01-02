 Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с ковидом
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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с ковидом

Орденом Пирогова награждены 18 врачей, еще 45 специалистов получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Луки Крымского.

Истории
2 января 2022  17:01
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, Орденом Пирогова награждены 18 врачей, девять специалистов — орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, еще 36 медиков получили медаль Луки Крымского. 

Добавим, что Орденом Пирогова награждают за самоотверженность при оказании мед помощи при ЧС, эпидемиях, и прочих обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Медалью Луки Крымского отмечают врачей и медперсонал, которые вносят большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Правительство России выделило средства на выплаты медработникам в 2022 году более 128 млрд рублей. Также почти 3,5 млрд рублей пойдут на предоставление в следующем году страховых выплат медработникам.

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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с ковидом
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