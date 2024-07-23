Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Татарстане и нескольких председателей суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Назначены следующие судьи:

Алексей Новиков – председатель Казанского гарнизонного военного суда

– председатель Казанского гарнизонного военного суда Любовь Нуруллина – судья Вахитовского районного суда г. Казани

– судья Вахитовского районного суда г. Казани Марат Салихов – судья Советского районного суда г. Казани

– судья Советского районного суда г. Казани Лилия Гафиатуллина – председатель Апастовского районного суда

– председатель Апастовского районного суда Ринат Фахрутдинов – председатель Бавлинского городского суда

– председатель Бавлинского городского суда Ильназ Гиззатуллин – заместитель председателя Нижнекамского городского суда