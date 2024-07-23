Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Татарстане и нескольких председателей суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Назначены следующие судьи:
- Алексей Новиков – председатель Казанского гарнизонного военного суда
- Любовь Нуруллина – судья Вахитовского районного суда г. Казани
- Марат Салихов – судья Советского районного суда г. Казани
- Лилия Гафиатуллина – председатель Апастовского районного суда
- Ринат Фахрутдинов – председатель Бавлинского городского суда
- Ильназ Гиззатуллин – заместитель председателя Нижнекамского городского суда