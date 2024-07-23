Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Татарстане

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Республика
23 июля 2024  10:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Татарстане и нескольких председателей суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Назначены следующие судьи: 

  • Алексей Новиков – председатель Казанского гарнизонного военного суда
  • Любовь Нуруллина – судья Вахитовского районного суда г. Казани
  • Марат Салихов – судья Советского районного суда г. Казани
  • Лилия Гафиатуллина – председатель Апастовского районного суда
  • Ринат Фахрутдинов – председатель Бавлинского городского суда
  • Ильназ Гиззатуллин – заместитель председателя Нижнекамского городского суда
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