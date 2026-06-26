Путин подписал закон о праве регионов на запрет продажи вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам РФ право временно ограничивать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регионы смогут вводить запрет на реализацию электронных систем доставки никотина в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Принявшие такое решение субъекты обязаны уведомить Росалкогольтабакконтроль, который опубликует соответствующий перечень на своем сайте.

Закон также предусматривает поэтапное ужесточение регулирования: с 1 октября 2026 года вводится лицензирование оптовой и розничной торговли никотинсодержащей продукцией, а с 1 марта 2027 года продажа без лицензии будет запрещена. Контроль за оборотом продукции возлагается на федеральный орган и региональные власти.