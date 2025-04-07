Путин подписал закон о штрафах до 1,5 тыс. рублей за переход ЖД путей на красный свет

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения на железнодорожных путях. Документ опубликован на портале правовой информации.

Штраф 1,5 тыс. рублей за переход ЖД путей на красный сигнал светофора (ранее такая сумма действовала только в Москве, Петербурге и их областях, в остальных регионах штраф был 500 рублей).

Теперь наказание распространяется не только на переход в неустановленных местах, но и на пешеходные переходы и переезды, если сигнал запрещающий.

Ужесточены штрафы за повреждение инфраструктуры (путей, светофоров, ограждений и т. д.), если это могло нарушить движение поездов (но без признаков уголовного деяния).