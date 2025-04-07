Путин подписал закон о штрафах до 1,5 тыс. рублей за переход ЖД путей на красный свет

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Россия/Мир
7 апреля 2025  16:15

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения на железнодорожных путях. Документ опубликован на портале правовой информации.

Основные изменения:

  • Штраф 1,5 тыс. рублей за переход ЖД путей на красный сигнал светофора (ранее такая сумма действовала только в Москве, Петербурге и их областях, в остальных регионах штраф был 500 рублей).

  • Теперь наказание распространяется не только на переход в неустановленных местах, но и на пешеходные переходы и переезды, если сигнал запрещающий.

  • Ужесточены штрафы за повреждение инфраструктуры (путей, светофоров, ограждений и т. д.), если это могло нарушить движение поездов (но без признаков уголовного деяния).

  • Введена ответственность за разрушение ограждений вдоль путей и уничтожение защитных насаждений.

Размеры штрафов:

Нарушение Обычные регионы Москва, СПб, МО, ЛО
Переход на красный 1,5 тыс. ₽ 1,5 тыс. ₽
Повреждение ограждений, лесонасаждений 1–3 тыс. ₽ (граждане) 3–5 тыс. ₽ (граждане)
  5–10 тыс. ₽ (должностные лица) 20–50 тыс. ₽ (должностные лица)
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