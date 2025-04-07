Путин подписал закон о штрафах до 1,5 тыс. рублей за переход ЖД путей на красный свет

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения на железнодорожных путях. Документ опубликован на портале правовой информации.
Основные изменения:
-
Штраф 1,5 тыс. рублей за переход ЖД путей на красный сигнал светофора (ранее такая сумма действовала только в Москве, Петербурге и их областях, в остальных регионах штраф был 500 рублей).
-
Теперь наказание распространяется не только на переход в неустановленных местах, но и на пешеходные переходы и переезды, если сигнал запрещающий.
-
Ужесточены штрафы за повреждение инфраструктуры (путей, светофоров, ограждений и т. д.), если это могло нарушить движение поездов (но без признаков уголовного деяния).
-
Введена ответственность за разрушение ограждений вдоль путей и уничтожение защитных насаждений.
Размеры штрафов:
|Нарушение
|Обычные регионы
|Москва, СПб, МО, ЛО
|Переход на красный
|1,5 тыс. ₽
|1,5 тыс. ₽
|Повреждение ограждений, лесонасаждений
|1–3 тыс. ₽ (граждане)
|3–5 тыс. ₽ (граждане)
|5–10 тыс. ₽ (должностные лица)
|20–50 тыс. ₽ (должностные лица)