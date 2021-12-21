 Путин подписал законопроект о региональной власти
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Путин подписал законопроект о региональной власти

Документ запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

Истории
21 декабря 2021  18:05
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин подписал закон о региональной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Законопроект, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Отмечается, что нормативные правовые акты субъектов России должны быть приведены в соответствие с этим законом не позднее 1 января 2023 года.

Напомним, что должность Президента РТ была введена 12 июня 1991 года. Первым Президентом Татарстана стал Минтимер Шаймиев, который ранее занимал должность председателя Президиума Верховного Совета республики.

Добавим, что Татарстан — единственный из всех 85 субъектов страны, должность руководителя которого называется «Президент». 
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, почему Татарстан должен сохранить статус Президента.

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Путин подписал законопроект о региональной власти