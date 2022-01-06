Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей по просьбе из Татарстана

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря. Одно из поручений касается просьбы из Татарстана. Полный список опубликован на сайте Кремля.

Так, Владимир Путин указал Правительству вместе с органами исполнительной власти регионов рассмотреть вопрос об обеспечении землей, предоставляемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой, а также о финансировании этих расходов. Ответственным назначен Михаил Мишустин, который должен выступить с докладом до начала июля этого года.

Подробнее о том с какими вопросами к Путину ехали татарстанские журналисты, читайте в материале «Казанских ведомостей».