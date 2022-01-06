 Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей по просьбе из Татарстана
news_header_top_970_100

Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей по просьбе из Татарстана

Ответственным назначен Михаил Мишустин, который должен выступить с докладом до 1 июля 2022 года. 

Истории
6 января 2022  16:53
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря. Одно из поручений касается просьбы из Татарстана. Полный список опубликован на сайте Кремля. 

Так, Владимир Путин указал Правительству вместе с органами исполнительной власти регионов рассмотреть вопрос об обеспечении землей, предоставляемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой, а также о финансировании этих расходов. Ответственным назначен Михаил Мишустин, который должен выступить с докладом до начала июля этого года.

Подробнее о том с какими вопросами к Путину ехали татарстанские журналисты, читайте в материале «Казанских ведомостей».

Новости
Минтруд РТ назвал субсидии, которые повысились в 2022 году
В ФГОС включили новый учебный предмет «Государственный язык республик РФ»
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей по просьбе из Татарстана
В Нижнекамске автобусы в Рождество будут курсировать по особому режиму
Избившая фельдшера жительница Набережных Челнов просит о примирении сторон
Минздрав Татарстана призвали ревакцинироваться до окончания срока QR-кода
В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа через Каму
В Казани образовалась толпа во время концерта Anacondaz 