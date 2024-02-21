Путин предложил присвоить ракетоносцу имя Шаймиева

Президент России Владимир Путин посетил авиационный завод имени С. П. Горбунова в Казани.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Осмотрев ракетоносцы, глава государства предложил Ту-160М назвать в честь первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

«Спасибо, Владимир Владимирович. Он заслужил», – ответил Раис РТ Рустам Минниханов.

Путину показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели).