Путин предложил присвоить ракетоносцу имя Шаймиева

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Город
21 февраля 2024  14:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин посетил авиационный завод имени С. П. Горбунова в Казани.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Осмотрев ракетоносцы, глава государства предложил Ту-160М назвать в честь первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

«Спасибо, Владимир Владимирович. Он заслужил», – ответил Раис РТ Рустам Минниханов.

Путину показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели).

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