Путин пригласил посетить Казань президента Монголии

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Город
3 сентября 2024  10:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с монгольским коллегой Ухнагийна Хурэлсуха в Улан-Баторе пригласил его на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре этого года.

Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения организации в июле этого года. Путин надеется, что монгольский лидер примет участие в формате БРИКС+. В ходе переговоров президент также предложил Хурэлсуху обсудить сотрудничество России и Монголии в различных сферах, особенно в экономике.

Лидеры двух стран также отметили успехи в развитии двусторонних отношений, как в политической, так и в экономической сфере. 

Ранее мы писали, что Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сообщил ТАСС помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Причем, уже подтвердили свое участие 18 лидеров.

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