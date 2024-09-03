Путин пригласил посетить Казань президента Монголии

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с монгольским коллегой Ухнагийна Хурэлсуха в Улан-Баторе пригласил его на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре этого года.

Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения организации в июле этого года. Путин надеется, что монгольский лидер примет участие в формате БРИКС+. В ходе переговоров президент также предложил Хурэлсуху обсудить сотрудничество России и Монголии в различных сферах, особенно в экономике.

Лидеры двух стран также отметили успехи в развитии двусторонних отношений, как в политической, так и в экономической сфере.

Ранее мы писали, что Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сообщил ТАСС помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Причем, уже подтвердили свое участие 18 лидеров.