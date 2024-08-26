Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил президента Палестины Махмуда Аббаса посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года. Об этом сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль, пишет ТАСС.

Казань активно готовится к саммиту, обновляя инфраструктуру и создавая все условия для комфортного пребывания гостей.

Ранее мы писали, что Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить с визитом Россию и принять участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.