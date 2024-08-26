Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

news_top_970_100
Город
26 августа 2024  14:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин пригласил президента Палестины Махмуда Аббаса посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года. Об этом сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль, пишет ТАСС. 

Казань активно готовится к саммиту, обновляя инфраструктуру и создавая все условия для комфортного пребывания гостей.

Ранее мы писали, что Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить с визитом Россию и принять участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Автоинспекторы Татарстана 14 дней будут проводить усиленные рейды
В Татарстане будут судить женщину, которая душила и била детей-сирот
Лето прощается жарой: в Татарстане прогнозируют аномальное тепло на финал августа
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Девятиклассники в Казани будут работать поварами в школьных столовых
День республики и города в Казани: праздничные мероприятия 30 августа 2024 года
Джазовый фестиваль в Казани объединит музыкантов из Индии, Кубы и Китая
СИБУР вкладывает 0,5 трлн рублей в Татарстан и обещает снизить выбросы CO2 на 15%