Путин: руководители регионов показали «высшую степень ответственности» в борьбе с пандемией

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о том, что главы российских регионов показали в борьбе с пандемией «высшую степень ответственности».

«Как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно», – отметил президент.

По его словам, руководители не боялись брать на себя ответственность, а федеральный центр оказывал им поддержку в этом.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что экономика Татарстана постепенно возвращается на допандемийный уровень, по итогам года ВРП может составить 103,8%.