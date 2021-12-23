 Путин: руководители регионов показали «высшую степень ответственности» в борьбе с пандемией
news_header_top_970_100

Путин: руководители регионов показали «высшую степень ответственности» в борьбе с пандемией

Президент РФ отметил, что федеральный центр оказывал главам регионов поддержку.

Республика
23 декабря 2021  13:57
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о том, что главы российских регионов показали в борьбе с пандемией «высшую степень ответственности».

«Как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно», – отметил президент.

По его словам, руководители не боялись брать на себя ответственность, а федеральный центр оказывал им поддержку в этом.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что экономика Татарстана постепенно возвращается на допандемийный уровень, по итогам года ВРП может составить 103,8%.

 

Новости
После вопроса из Татарстана Владимир Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей
Министр спорта РТ: Казань хочет провести чемпионат мира по дзюдо
В Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров
В Казанском аэропорту 26 декабря откроют «Макдоналдс»
На заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму
«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного ректора КФУ Гафурова
В Казани открытия елок в районах перенесены из-за морозов
Путин об инфраструктуре для многодетных семей: У нас огромные деньги выделяются