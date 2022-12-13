 Путин согласился принять участие в открытии трассы Москва-Казань
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Путин согласился принять участие в открытии трассы Москва-Казань

Всю трассу до Казани завершат 20 сентября следующего года.

Город
13 декабря 2022  17:26
Автор:
Ольга Ильина

Президент России Владимир Путин ответил согласием на предложение Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина принять участие в церемонии запуска трассы Москва-Казань, которую именовали «Восток», и участка дороги до Арзамаса.

По словам Хуснуллина, в планах построить участок трассы до Арзамаса 9 сентября, а 20 завершить стройку всей трассы до Казани.

«Можно в ваш график сразу открытие поставить? 9 сентября до Арзамаса и до конца года сразу всю трассу до Казани, чтобы нам уже отступать было некуда – договорились и точно построим», - спросил он.

«С удовольствием. Так давайте и сделаем. Так и договоримся», - ответил президент.

Ранее «КВ» сообщали, что строительство участка платной трассы М-12 Казань – Екатеринбург стартует со следующего года. На данный момент подготавливаются территории, документация, вынос сетей.

«У нас буквально уже в конце этого года массово выйдут строители на основной ход», - рассказал СМИ вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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