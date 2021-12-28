 Путин: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 90%
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Путин: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 90%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас уровень коллективного иммунитета у россиян приближается к 60%.

Истории
28 декабря 2021  15:57
Автор:
Эдуард Салихов

Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян должен достичь 90%. Об этом он сообщил на неформальной встрече руководителей СНГ государств, передает ТАСС.

Главы государств задали несколько вопросов руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Она доложила о ситуации с ковидом и его новым штаммом омикрон. 

Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95». 

Президент уточнил у Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитетау россиян, и получил ответ, что он составляет около 60%.

«А нужно 90 [процентов]», — заявил Путин.  «90-95 [процентов]», — добавила Попова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил более 70%. Темп вакцинации среди пенсионеров в Роспотребнадзоре назвали заниженным.

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