Путин утвердил кандидатуры пять новых судей в Казани

Так, обновится состав суда в Вахитовском районе, где назначены судьями Юлдуз Гайзетдинова и Ландыш Шигабутдинова, в Приволжском районе – это Дмитрий Ткачев и Ришат Шайхиев. В Советском районном суде на должность пришла Разия Зимагулова.

Кроме того, новые судьи появились и в Арбитражном суде РТ – Айрат Галимов, Альбина Мирсаетова и Инна Фомина.

Кандидатуры утверждены Президентом России Владимиром Путиным, указ опубликован на сайте правовой информации.

Кроме судов в столице РТ, пополнился состав и в муниципалитетах республики. Судьей Азнакаевского городского суда стал Альберт Сибатров. В Аксубаевском – Люция Зайниева, Арском – Анна Крайнова, Нижнекамском – Динара Гарифуллина, а в Набережночелнинском городском суде — это Ренат Гарифуллин и Ольга Кислякова.