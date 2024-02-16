Путин утвердил кандидатуры пять новых судей в Казани

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Город
16 февраля 2024  10:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Так, обновится состав суда в Вахитовском районе, где назначены судьями Юлдуз Гайзетдинова и Ландыш Шигабутдинова, в Приволжском районе – это Дмитрий Ткачев и Ришат Шайхиев. В Советском районном суде на должность пришла Разия Зимагулова. 

Кроме того, новые судьи появились и в Арбитражном суде РТ – Айрат Галимов, Альбина Мирсаетова и Инна Фомина.

Кандидатуры утверждены Президентом России Владимиром Путиным, указ опубликован на сайте правовой информации. 

Кроме судов в столице РТ, пополнился состав и в муниципалитетах республики. Судьей Азнакаевского городского суда стал Альберт Сибатров. В Аксубаевском – Люция Зайниева, Арском –  Анна Крайнова, Нижнекамском – Динара Гарифуллина, а в Набережночелнинском городском суде — это Ренат Гарифуллин и Ольга Кислякова. 

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