 Путин встретится с матерями участников СВО в преддверии Дня матери
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Путин встретится с матерями участников СВО в преддверии Дня матери

Встреча пройдет сегодня.

Россия/Мир
25 ноября 2022  09:24
Автор:
Ольга Ильина

Президент России Владимир Путин встретится с матерями участников спецоперации. Мероприятие назначено на сегодняшний день.

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцы могут присоединиться ко Всероссийскому флешмобу ко Дню матери, который пройдет с 23 по 27 ноября во ВКонтакте. Все желающие могут выложить фото с мамой, написать о ней рассказ или свои слова благодарности. Затем генератором случайных чисел определят 10 участников, которые получат ценные призы от Фонда Андрея Первозванного и партнеров.

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