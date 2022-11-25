Путин встретится с матерями участников СВО в преддверии Дня матери

Президент России Владимир Путин встретится с матерями участников спецоперации. Мероприятие назначено на сегодняшний день.

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцы могут присоединиться ко Всероссийскому флешмобу ко Дню матери, который пройдет с 23 по 27 ноября во ВКонтакте. Все желающие могут выложить фото с мамой, написать о ней рассказ или свои слова благодарности. Затем генератором случайных чисел определят 10 участников, которые получат ценные призы от Фонда Андрея Первозванного и партнеров.