Путин заявил, что полет на Ту-160М в Казани был спонтанным

В Краснодаре глава государства встретился с выпускницами авиационного училища.

В беседе с ними Владимир Путин сказал, что изначально не планировал полет над Казанью на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.

Его отговаривали члены правительства словами, что образец еще не готов и не принят. Однако будучи уже на самом заводе, командир корабля предложил полетать. Правда, из-за тяжелого рабочего графика, смог это сделать только на следующий день.

В воздухе президент пробыл 30 минут.