Путин заявил, что полет на Ту-160М в Казани был спонтанным

news_top_970_100
Россия/Мир
7 марта 2024  14:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В Краснодаре глава государства встретился с выпускницами авиационного училища.

В беседе с ними Владимир Путин сказал, что изначально не планировал полет над Казанью на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.

Его отговаривали члены правительства словами, что образец еще не готов и не принят. Однако будучи уже на самом заводе, командир корабля предложил полетать. Правда, из-за тяжелого рабочего графика, смог это сделать только на следующий день. 

В воздухе президент пробыл 30 минут. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В марте авторынок скорее всего превысит отметку в 120 тысяч новых машин
Каток «Черное озеро» в Казани закрыли из-за погоды
В Казани организуют семейные мастер-классы к женскому дню
Путин заявил, что полет на Ту-160М в Казани был спонтанным
Татарстан вошел в тройку регионов с низкой младенческой смертностью
23-летнему курьеру телефонных мошенников из Зеленодольска грозит уголовная отвественность
В Казани огонь охватил казармы танкового училища
За обряды от бед челнинку лишили свободы на два месяца