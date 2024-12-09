Пьяные водители унесли жизни трех человек в Казани с начала 2024 года

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Республика
9 декабря 2024  12:47

В Казани за минувшие 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых виновниками стали водители, находившиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К сожалению, эти аварии унесли жизни трех человек, а еще 66 пострадавших получили различные травмы. Эти данные предоставила Государственная инспекция безопасности дорожного движения Казани.

В период с 29 ноября по 1 декабря в Татарстане прошли специальные рейды под названием «Пьяный водитель». В ходе этих мероприятий сотрудники ГИБДД смогли выявить 25 водителей, находившихся в состоянии опьянения, среди которых 12 человек управляли транспортом под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

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