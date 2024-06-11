Пьяный мужчина едва не утонул на пляже «Локомотив» в Казани

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Город
11 июня 2024  14:58
Автор:
Эндже Гарафиева

На пляже «Локомотив» в Казани произошел инцидент: пьяный мужчина заплыл за границы обозначенной зоны купания и начал тонуть. Спасатели, заметившие мужчину, быстро среагировали и выдвинулись на лодке.

Мужчина подавал сигналы бедствия, и спасатели добрались до него вплавь. Они вытащили его из воды и доставили на берег. Однако от оказания первой помощи мужчина отказался и спешно покинул пляж.

Ранее мы писали, в Татарстане введен режим повышенной пожарной опасности в лесах. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.  Согласно прогнозам синоптиков, с 12 по 17 июня на территории республики сохранится высокая пожарная опасность – это 4-й класс. 

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