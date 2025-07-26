Пьяный мужчина на квадроцикле был пойман казанскими гаишниками

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Город
26 июля 2025  22:31

В ночь с 25 на 25 июля в Московском районе Казани произошел инцидент с участием нетрезвого водителя квадроцикла. При попытке избежать проверки 44-летний мужчина устроил настоящую погоню по улицам города.

Сотрудники ДПС заметили подозрительного водителя на перекрестке улиц Вересаева и Ударной. Когда квадроциклист попытался скрыться, инспекторы организовали преследование и задержали нарушителя на улице Нурлатской.

Результаты освидетельствования показали 0,497 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дальнейшая проверка выявила целый букет нарушений:

  •     отсутствие водительского удостоверения
  •     управление незарегистрированным транспортным средством
  •     неподчинение законному требованию сотрудников полиции

Технику нарушителя отправили на спецстоянку.

Напомним, ранее мы писали о смертельном ДТП в Актанышском районе Татарстана.

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