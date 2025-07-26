В Актанышском районе Volkswagen врезался в грузовик, водитель погиб

В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. По предварительной информации Госавтоинспекции РТ, трагедия случилась из-за несоблюдения безопасной скорости движения.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

Согласно данным правоохранительных органов, водитель Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем. Сила удара оказалась настолько сильной, что мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 24 июля в Высокогорском районе произошла похожая авария, когда Volkswagen врезался в стоящий грузовой автомобиль, водитель скончался на месте ДТП.