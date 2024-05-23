Пять студентов защитят честь Татарстана в Архангельске

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Республика
23 мая 2024  13:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Пять студентов из Татарстана 24 мая отправятся в Архангельск, где состоится финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024».

Олимпиада будет длиться до 27 мая. Победители смогут пройти производственную практику в ведущих российских и международных компаниях или трудоустроиться. 

Все пять молодых людей являются студентами Альметьевского государственного технологического университета, Казанского федерального университета и Казанского техникума информационных технологий и связи.

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