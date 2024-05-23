Пять студентов защитят честь Татарстана в Архангельске

Пять студентов из Татарстана 24 мая отправятся в Архангельск, где состоится финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024».

Олимпиада будет длиться до 27 мая. Победители смогут пройти производственную практику в ведущих российских и международных компаниях или трудоустроиться.

Все пять молодых людей являются студентами Альметьевского государственного технологического университета, Казанского федерального университета и Казанского техникума информационных технологий и связи.