 Пятая поездка в казанском метро будет стоить 15 рублей
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Пятая поездка в казанском метро будет стоить 15 рублей

Акция действует до конца 2022 года.

Полезное
6 декабря 2021  12:12
Автор:
Роза Габитова

Каждая пятая поездка в казанском метро будет стоить 15 рублей при оплате бесконтактной картой Mastercard любого российского банка. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Акция действует до конца 2022 года. Ее разработчиками выступили «Метроэлектротранс» совместно со Сбербанком и Masterсard. 

Для оплаты проезда в метро необходимо приложить телефон либо карту к ридеру турникета со специальной наклейкой логотипом банка с надписью: «Оплачивайте проезд картами Mastercard любого банка».

Ранее «КВ» сообщали, что за выходные в электротранспорте выявили 150 пассажиров без QR-кодов.

 

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