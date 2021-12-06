Каждая пятая поездка в казанском метро будет стоить 15 рублей при оплате бесконтактной картой Mastercard любого российского банка. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Акция действует до конца 2022 года. Ее разработчиками выступили «Метроэлектротранс» совместно со Сбербанком и Masterсard.

Для оплаты проезда в метро необходимо приложить телефон либо карту к ридеру турникета со специальной наклейкой логотипом банка с надписью: «Оплачивайте проезд картами Mastercard любого банка».

Ранее «КВ» сообщали, что за выходные в электротранспорте выявили 150 пассажиров без QR-кодов.