Работа краеведов - это реальные шаги к сплочению татар

В Казани, в исполкоме Всемирного конгресса татар, состоялся Всероссийский круглый стол, на котором историки, краеведы, общественные деятели подвели итоги 2023 года и наметили планы на будущее.

В работе круглого стола в формате видеоконференции приняли участие представители татарских обществ, активисты краеведческих структур из регионов России, где компактно проживают татары. Им представили видео- и фотоотчет о научно-исследовательских краеведческих экспедициях в Белоруссию, Кемеровскую, Нижегородскую области, Магнитогорск, Оренбургскую область, Казахстан, Челябинскую область.

- В 2023 году силами активистов в местах компактного проживания татар проведены 211 конференций, в том числе 23 всероссийские. Опубликованы 102 научные и научно-краеведческие статьи, много сборников статей, монографий, книг по истории родного края. Благодаря этим мероприятиям татары в регионах больше интересуются историей своего народа, своих родных сел, деревень, - рассказал начальник комитета по работе с краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор Альберт Бурханов.

- Иногда возникает вопрос, почему мы проводим конференции в регионах. Такие мероприятия стимулируют активность татар, проживающих за пределами Татарстана, поднимают их дух и дают толчок к объединению нации, сохранению национальных традиций. В поездках по регионам мы тоже узнаем об их жизни, истории. Это очень важно для всех.

Литературовед, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ, профессор КФУ Хатип Миннегулов отметил, что деятельность краеведов - благородное дело, это реальные шаги к сплочению татар.

Доктор исторических наук, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО) Энгель Тагиров подчеркнул, что сегодняшнее время - это период возрождения татарского самосознания.

В рамках круглого стола состоялась презентация книги краеведа-исследователя Альберта Даминова «Два рода - одна кровь» и работы Рината Илькина «История села Аллагулово (Атнагул)». Альберт Даминов посвятил книгу своей исторической родине - селу Старое Ромашкино Чистопольского района Татарстана. В основу издания легли богатейшие материалы, найденные Альбертом Гумеровичем в архивах, метрических книгах. Эти материалы раскрывают неизведанные страницы истории села, жизни его предков и односельчан.

Книга Рината Илькина рассказывает об истории села Аллагулово, расположенного в Ульяновской области. Ринат Басырович рассказал, что поиск материалов вел в разных архивах и ему удалось проследить историю родного села со Средних веков до наших времен. Он по крупицам собирал сведения не только о своих предках, но и о предках своих односельчан. В результате у каждого рода села Аллагулово появилась своя своеобразная историческая документальная повесть об истории их предков.

Как отметил Альберт Бурханов, не у каждого человека хватит сил и смелости взяться за такой большой труд - поиск и сбор материалов, информации в разных архивах. Писать историю родного села непросто и очень ответственно. Это приглашение читателей, односельчан и их родственников, многие из которых сегодня проживают в разных регионах России и за рубежом, к сохранению истории своего родного села.