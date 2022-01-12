 Работа ледовой переправы через Каму в Красный Ключ возобновлена
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Работа ледовой переправы через Каму в Красный Ключ возобновлена

Переправа работает круглосуточно.

Республика
12 января 2022  09:22
Автор:
Ольга Ильина

С 6:30 утра сегодняшнего дня, 12 января, возобновилась работа ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района – поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Переправа работает круглосуточно. Допустимая масса автотранспорта – до трех с половиной тонн.

Ранее в Мамадышском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы, которая была повреждена фурой весом в 35 тонн при разрешенных три с половиной тонны. В результате, грузовик провалился под лед.

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