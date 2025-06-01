Радэль Замалтдинов продолжит выступать за «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о заключении двухлетнего контракта с клубным воспитанником Радэлем Замалтдиновым – 19-летний форвард дебютировал за основную команду в минувшем сезоне. В чемпионате КХЛ Замалтдинов успел отыграть 35 матчей, отличиться голом и результативной передачей. По ходу сезона форвард выступал за все команды клубной вертикали: в чемпионате ВХЛ нападающий набрал 13 (7+6) очков в 19 играх, а в МХЛ – 9 (4+5) очков в 10 матчах.

Замалтдинов – уроженец Казани. В Молодёжной хоккейной лиге форвард дебютировал в 16 лет и в первом же сезоне набрал 29 (16+13) очков в 65 встречах. В составе «Ирбиса» нападающий выигрывал бронзовые медали чемпионата МХЛ, а в прошлом сезоне впервые был вызван в молодёжную сборную страны.