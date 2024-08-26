Районы РТ получили бюллетени для проведения выборов в Госсовет республики

Сегодня из казанского издательства «Идел-Пресс» под охраной отправились бюллетени для голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва.

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в республике будет голосовать около 3 миллионов избирателей. Для них было изготовлено 6 миллионов бюллетеней – по два на каждого: по одномандатному округу и по единому округу.

Бюллетени будут доставлены в муниципальные районы под военизированной охраной, а затем под видеонаблюдением и охраной будут находиться в территориальных избирательных комиссиях. За день до голосования они поступят в участковые избирательные комиссии, где их охрану обеспечат полиция и Росгвардия..