Районы РТ получили бюллетени для проведения выборов в Госсовет республики

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Республика
26 августа 2024  12:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня из казанского издательства «Идел-Пресс» под охраной отправились бюллетени для голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва.

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в республике будет голосовать около 3 миллионов избирателей. Для них было изготовлено 6 миллионов бюллетеней – по два на каждого: по одномандатному округу и по единому округу.

Бюллетени будут доставлены в муниципальные районы под военизированной охраной, а затем под видеонаблюдением и охраной будут находиться в территориальных избирательных комиссиях. За день до голосования они поступят в участковые избирательные комиссии, где их охрану обеспечат полиция и Росгвардия..

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