Раис РТ: Необходимо активнее развивать спортивные площадки в районах

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Республика
27 сентября 2024  11:37
Автор:
Назиля Фахрутдинова

По словам Рустама Минниханова, к 2030 году Татарстан должен стремиться к показателю в 75% граждан, регулярно занимающихся спортом. В настоящее время этот показатель составляет 63%. Одним из способов достижения этой амбициозной цели является увеличение числа велодорожек и площадок для уличных видов спорта. Данные рекомендации были озвучены в обращении к Госсовету РТ.

«Мы стремимся улучшить качество жизни всех жителей нашей республики, создавая условия для того, чтобы каждый смог в комфортной близости заниматься физической активностью. Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по оснащенности спортивными сооружениями. На данный момент доля людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, превышает 63%. Важно активнее развивать в районах новые спортивные сооружения, включая велодорожки и площадки для уличных активностей», - отметил Минниханов.

Среди значительных достижений татарстанских спортсменов он выделил успехи волейбольных команд «Динамо - Ак Барс» и «Зенит - Казань», а также команды по хоккею на траве «Динамо - Ак Барс», ватерпольного клуба «Синтез», баскетбольного УНИКСа и регбийной команды «Стрела». Также Раис республики упомянул успехи татарстанских спортсменов на недавних играх стран БРИКС.

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