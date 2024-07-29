Раис РТ обсудил по телефону с губернатором Волгоградской области аварию поезда

news_top_970_100
Россия/Мир
29 июля 2024  15:50
Автор:
Владислав Косолапкин

Глава республики Рустам Минниханов связался с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым по телефону. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов оперативно получает информацию и держит вопрос на личном контроле», - говорится в сообщении.

Главы регионов обсудили обстоятельства ЧП, в результате которого перевернулось восемь вагонов поезда Казань-Адлер. В частности, Раис уточнил данные о числе пострадавших в ходе аварии.

По данным РЖД, в составе находилось 803 пассажира. По предварительным данным, было госпитализировано 16 человек: 13 взрослых пассажиров, 2 проводника и ребенок. Еще около 140 человек отделались ушибами и ссадинами. Администрация Котельниковского района Волгоградской области сообщила, что эвакуированные с места событий пассажиры будут размещены в ДК «Импульс» и ЦДиК города Котельниково и в местной гостинице.
Для ликвидации последствий ЧП был организован оперштаб. Его работу под личный контроль взял глава РЖД Олег Белозёров. К месту событий было направлено два восстановительных поезда. Возбуждено уголовное дело.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
РЖД открыла горячую линию по вопросам, связанным с ЧП поезда Казань – Адлер
Раис РТ обсудил по телефону с губернатором Волгоградской области аварию поезда
Три пляжа в Казани признаны непригодными для купания
В Волгоградской области с рельсов сошел электровоз поезда Казань - Адлер и восемь вагонов
В Казани 5 медучреждений капитально отремонтируют в этом году
Поезд с пассажирами, ехавший из Казани, сошел с рельсов в Волгоградской области
В Экспертном клубе РТ обсудили перспективы ДЭГ
Защитник Вячеслав Войнов покидает «Ак Барс»