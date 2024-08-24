Раис РТ поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики

На традиционном заседании в Доме Правительства Татарстана Раис республики Рустам Минниханов дал указание организовать празднование Дня республики и Дня города на высоком уровне.

Праздничные мероприятия запланированы в Казани и других муниципальных образованиях региона, о чем сообщает пресс-служба главы Татарстана.

«Мы стали опорным регионом России благодаря усердной работе татарстанцев. Наша республика вносит значительный вклад в развитие экономики и обороноспособности страны. Мы гордимся нашей республикой и ценим её», — отметил Рустам Минниханов.

Раис республики поручил главам городов и районов, а также представителям органов власти Татарстана серьезно подойти к подготовке праздничных мероприятий. Он обратил особое внимание на необходимость поддержки ветеранов, участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.