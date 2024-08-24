Раис РТ поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики

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Город
24 августа 2024  14:45
Автор:
Назиля Фахрутдинова

На традиционном заседании в Доме Правительства Татарстана Раис республики Рустам Минниханов дал указание организовать празднование Дня республики и Дня города на высоком уровне.

Праздничные мероприятия запланированы в Казани и других муниципальных образованиях региона, о чем сообщает пресс-служба главы Татарстана.

«Мы стали опорным регионом России благодаря усердной работе татарстанцев. Наша республика вносит значительный вклад в развитие экономики и обороноспособности страны. Мы гордимся нашей республикой и ценим её», — отметил Рустам Минниханов.

 

Раис республики поручил главам городов и районов, а также представителям органов власти Татарстана серьезно подойти к подготовке праздничных мероприятий. Он обратил особое внимание на необходимость поддержки ветеранов, участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

«Прежде всего, мы должны обеспечить надежные меры безопасности и поддержание общественного порядка. Этот вопрос касается не только правоохранительных органов, но является общей ответственностью», — добавил Рустам Минниханов.

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