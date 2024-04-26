Раис РТ: Порядка 60% импорта в Татарстан идет из Китая

Казань посетил секретарь Политико-юридической комиссии КЦ Коммунистической партии Китая Чэнь Вэнцином, который встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Татарстан на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. Мы совершаем регулярные визиты в Китай», - подчеркнул глава республики.

В этом году Россия и КНР отмечает 75-летие с момента установления дипломатических отношений.

Рост товарооборота также свидетельствует о развитии отношений между Россией и Китаем на межрегиональном уровне. В прошлом году объем товарооборота увеличился вдвое, превысив 3 млрд долларов, причем около 60% импорта в Татарстан поступает из Китая.

По плану развития ключевых направлений экономического сотрудничества, к 2030 году планируется удвоить объем торговли товарами и услугами, а также углубить связи по различным направлениям. Внимание лидеров государств к этому вопросу открывает новые возможности для развития отношений.

В настоящее время действуют семь соглашений между Татарстаном и провинциями Китая, а также дополнительные договоренности между муниципалитетами. Множество совместных проектов реализуется на территории республики, включая производство корпорации «Хайер».

Татарстан также сотрудничает с китайскими провинциями в рамках Совета сотрудничества «Волга – Янцзы». Один из ключевых аспектов расширения сотрудничества - логистика. Китай работает над проектом Шелкового пути «Один пояс, один путь», создавая международные транспортные коридоры. В России в конце 2024 года будет завершена скоростная автомобильная дорога М12 «Москва — Казань» в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Татарстан расположен в центре европейской части России, на пересечении важных торговых маршрутов, соединяющих Европу и Азию.